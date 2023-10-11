11 Октября 2023
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Фото: mosmolnija.ru

Буцкая предлагает установить требования к детским аниматорам

Необходимо установить требования к детским аниматорам, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она направила такое обращение к главе Минтруда Антону Котякову.

"Ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой", — написала депутат.

Она отмечает, что аниматоры воздействуют на детей, в играх они влияют на формирование личности ребенка, что дает основание отнести это к сфере воспитания. А по факту аниматорами подчас работают люди, не знакомые с детской психологией, педагогикой, законодательстве о защите детей от вредной информации.

Буцкая просит Котякова установить "требования к уровню образования, объему знаний, навыков и умений лиц, занимающихся деятельностью в рамках профессии детского аниматора, а также к соблюдению ими правовых, нравственных и этических норм при работе с детьми", пишет "Парламентская газета".

Коллега Буцкой по думскому комитету Елена Вторыгина поддерживает предложение.

По данным "Авито работы", в третьем квартале 2023 года спрос на аниматоров вырос в 4,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом во время новогодних праздников каждый пятый росиянин не прочь подработать аниматором.

Теги: аниматор, дети


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