Ушел из жизни уральский мотогонщик Юрий Пехотин

Ушел из жизни известный мотогонщик из Каменска-Уральского Юрий Пехотин. Спортсмену было 42 года. О смерти сообщается на его же странице в социальных сетях.

По данным СМИ, у мотогонщика случился инсульт, произошло это во время тренировок его 12-летнего сына. Спортсмена госпитализировали, но спасти его не удалось. Прощание состоится 12 октября у дома №11 по улице Озерная в 11.00 и в Свято-Троицком соборе в 12.00.

Под постом о кончине уральца его сын Ярослав написал: "Я буду скучать, папа. Я тебя люблю очень сильно, пап, я все сделаю, чтобы ты мной гордился".

Свои соболезнования выразили и в Центре технических видов спорта Свердловской области. Под постом в их группе многие также поддержали сына Юрия, пожелав не бросать спорт из-за трагедии, а кататься и дальше в память об отце.