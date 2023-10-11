11 Октября 2023
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Фото: выписка из ЕГРЮЛ/ скрин

Бизнесу предложили разрешить использовать в качестве адреса электронную почту

Предпринимателям предложили разрешить использовать электронную почту в качестве адреса и указывать ее при регистрации бизнеса. Два таких законопроекта внесли в Госдуму депутаты от фракции "Новые люди", к которым присоединился "единоросс" Антон Немкин.
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Они отмечают в пояснительной записке, что с развитием информационных технологий необходимость в конкретном адресе для предпринимательской деятельности все время снижается. И назрела потребность в разработке такого формата предпринимательской деятельности, когда компания получит возможность существовать в правовом поле, не имея какого-либо физического офиса. Эти изменения соответствуют цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости и запросу малого и среднего бизнеса на сокращение издержек. Ранее такие поручения давались на уровне Правительства.

По результатам исследования Национального агентства финансовых исследований, проведенного в 2020 году, 62% представителей микро- и малого бизнеса поддерживают инициативу об отмене обязательного указания юридического адреса при регистрации компании.

В Гражданском кодексе РФ предлагается предусмотреть возможность указывать в едином государственном реестре юридических лиц адрес электронной почты и получать на него корреспонденцию, в том числе от госорганов. И параллельно - внести поправки в закон о регистрации юрлиц, подразумевающие, что такой адрес электронной почты формируется на портале госуслуг в порядке, установленном Правительством. Сведения об адресе и пароли доступа направляются юридическому лицу после его государственной регистрации.

Теги: электронная почта, бизнес, регистрация


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