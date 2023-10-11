В Екатеринбурге "Мерседес" вылетел через ограждение на Плотинку

Сегодня ночью на проспекте Ленина произошло столкновение БМВ и "Мерседеса", в результате чего последний вылетел на тротуар, а следом - через ограждение на Плотинку. В обеих машинах находились пассажиры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, в БМВ находилась семья из четырех человек - жители Краснодарского края. Медики на месте происшествия осмотрели всех пассажиров, в том числе детей 13 и 7 лет. По второй машине изначально поступала информация только об одном водителе, однако позднее выяснилось, что в салоне также находилось несколько пассажиров. Их количество сейчас устанавливается.

У водителя БМВ взята биологическая среда, которая направлена на химико-токсилогическое исследование для установления его состояния в момент аварии. Водитель "Мерседеса" трезв. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку.