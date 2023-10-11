11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: релокантам грозят удаленными штрафами

В Татарстане предлагают расширить зону действия КоАП РФ, привлекая к ответственности за дискредитацию армии России и злоупотребление свободой информации россиян, живущих за рубежом.

Проект закона об этом одобрил комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана, планируя направить его в Госдуму РФ. По словам авторов инициативы, комментаторы из-за границы "наносят вред обществу и государству" своими высказываниями. Между тем российские суды уже сейчас выписывают штрафы релокантам по указанным статьям.

По всем этим статьям КоАП депутаты считают необходимым наказывать граждан РФ, находящихся за рубежом. "Имеются яркие примеры…что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ",— следует из пояснительной записке к проекту. Срок давности привлечения к административной ответственности по перечисленным статьям депутаты предлагают поднять до двух лет, а дела рассматривать "по месту выявления" (внеся соответствующие правки в ст. 29.5 КоАП РФ). После одобрения на пленарном заседании Госсовета Татарстана 19 октября проект направят в Госдуму.

Как заявил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, логика инициативы сформулирована прямо в пояснительной записке — "устранить любые препятствия для привлечения к административной ответственности любых людей, где бы они ни находились, позволяющих себе публичные высказывания или действия, не соответствующие "генеральной линии".

Поправки не соответствуют требованию правовой определенности норм КоАП РФ и носят "политико-конъюнктурный характер", указал Клювгант, сообщает "Коммерсант".

Теги: релоканты, штрафы


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