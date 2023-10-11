11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В первом чтении одобрен законопроект о сохранении ипотечного жилья банкротов

Госдума России приняла в первом чтении проект закона, который разрешает судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если платить по кредиту смогут третьи лица.

Согласно инициативе, третьими лицами могут выступать поручитель, родственник или сам банкрот после завершения всех процедур по делу о его несостоятельности. Если документ будет принят, то суды будут наделять правом утверждать мировое соглашение или план реструктуризации долгов по поводу единственного ипотечного жилья банкрота. В настоящее время подобная возможность не распространяется на заложенное по ипотеке жилье.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте. Из пояснительной записке следует, что судебная практика, в которой ипотечные заемщики лишаются единственного жилья, "ставит под сомнение конституционные гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан", сообщает "Коммерсант".

Теги: ипотека, жилье, недвижимость, банкроты


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