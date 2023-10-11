11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В первом чтении одобрен законопроект о самозапрете на кредиты

Депутаты Госдумы России единогласно приняли в первом чтении проект закона о праве россиян устанавливать запрет на заключение с ними кредитных договоров.

Замысел авторов документа — поставить дополнительный заслон мошенническим действиям с использованием социальной инженерии — парламентарии одобрили, но предложили и ряд других мер по усилению борьбы с злоумышленниками.

Участники рынка и эксперты ранее указывали на ряд недостатков проекта, например излишнюю детализацию условий самозапрета. Но депутаты в основном сосредоточились на том, чего в этом документе не хватает. Так, Елена Драпеко предложила предусмотреть в проекте кредитные ограничения для некоторых лиц.

Яна Лантратова похвалила законопроект, но предложила, чтобы не дать мошенникам ни единого шанса, предусмотреть механизм снятия самозапрета только при личном присутствии гражданина.

Олег Нилов предположил, что законопроект — "временная мера, пока мы не наведем порядок и не искореним мошенничество как класс".

За принятие поправок в первом чтении проголосовали 412 депутатов, против и воздержавшихся не было, сообщает "Коммерсант".

Напомним, законопроектом предлагается предусмотреть право гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с кредитными и микрофинансовыми организациями любых кредитных договоров. Гражданин при желании сможет снять запрет.

Теги: кредиты, законопроекты


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2023 13:37 Мск В Госдуму внесен законопроект о самозапрете на кредиты

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