Получение микрозаймов в МФО могут усложнить

В 2024 году получить микрозаём онлайн можно будет только при наличии цифровой подписи. Соответствующий законопроект разрабатывают специалисты Центробанка в рамках программы по усилению защиты информации МФО. Нововведение сократит число случаев мошенничества, когда аферисты оформляли займы на чужое имя, перехватывая коды из SMS-сообщений от кредиторов.

О том, как выдают дистанционные займы сейчас, и что изменится с вступлением законопроекта в силу, рассказывают сотрудники редакции МФК «Честное слово».

Как сейчас МФО идентифицируют клиентов?

Онлайн-МФО выдают займы 24/7, используя новейшие технологии скоринга для идентификации граждан. Специальная программа анализирует информацию, которую предоставляет заёмщик, проверяет подлинность его документов, контактные данные, банковские реквизиты и другие персональные сведения.

Личность клиента можно подтвердить несколькими способами, например, с помощью:

селфи заёмщика с паспортом в руках;

авторизации через портал Госуслуги;

звонка от сотрудника компании, который задаст контрольные вопросы;

специального кода подтверждения из SMS-сообщения.

Такой механизм помогает быстро определить любые признаки мошенничества и отклонить подозрительные заявки. С каждым годом МФО получают доступ к большему количеству баз данных государственных реестров, совершенствуя свои скоринговые системы.

Что изменится после нововведения?

По словам сотрудников Центробанка, в процесс оформления микрозайма добавят электронную подпись – цифровой аналог обычной подписи, подтверждающий личность человека. Этот идентификатор может быть простым и усиленным. В первом случае подпись выглядит как индивидуальный логин и пароль либо уникальный код из SMS-сообщения. Усиленная подпись – это персональный код, который хранится на USB-носителе или в специальном мобильном приложении.

Если у клиента нет цифровой подписи, кредитор должен её оформить. Представитель компании расскажет заёмщику обо всех особенностях идентификатора и организует его получение.

Новация должна сократить случаи мошенничества: даже если аферисты похитят персональные данные и документы человека, без его цифровой подписи оформить микрозаём или кредит уже не получится.

Что изменится для заёмщиков и кредиторов?

Скорость оформления микрозаймов после введения новых правил может снизиться. Людям придётся указывать дополнительные сведения о себе, а, при отсутствии цифровой подписи, потратить время на её получение. Скоринговые системы МФО будут обрабатывать больше информации, что скажется на времени проверки заявок.

Для кредиторов нововведение означает рост расходов на внедрение необходимого программного обеспечения, обучение персонала, изменение скоринговых систем, оформление документации. По предварительным расчётам, одной МФО придётся потратить 10-20 млн рублей, чтобы выполнить требования Центробанка.

Но главной защитой граждан от мошенников остаётся их собственная финансовая и цифровая грамотность. Зная, какие сведения являются конфиденциальными, и как их правильно хранить, человек не станет жертвой аферистов и не пострадает от их уловок.