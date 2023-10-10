10 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

В Меленковском районе Владимирской области построили новые сети водоснабжения

Во Владимирской области продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода». В его рамках в деревне Кулаки Меленковского района завершено строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением, сообщает пресс-служба правительства региона. 

«Задачи, которые реализуются по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», касаются не только крупных федеральных и региональных объектов для улучшения качества воды в городах, но и обеспечения чистой водой жителей сельских населённых пунктов, небольших сёл и деревень. Одним из таких объектов стала система водоснабжения в деревне Кулаки во Владимирской области. Все работы завершены, сети водоснабжения введены в эксплуатацию, в результате чего доступ к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения получили порядка двухсот человек», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

чистая вода, водоснабжение(2023)|Фото: avo.ru

Проектной документацией было предусмотрено строительство водозаборных сооружений в составе: павильона водозаборной скважины №1, подземной камеры водозаборной скважины №2, установки водоподготовки, дизель-генераторной установки, герметичного отстойника и площадки для автоцистерн.

чистая вода, водоснабжение(2023)|Фото: avo.ru

«В нашем регионе федеральный проект «Чистая вода» реализуется уже пятый год. За это время более 95 тысяч жителей Владимирской области стали получать качественную питьевую воду; доля обеспеченности населения качественной питьевой водой выросла на 2,4 процента и на сегодня достигла 91,9 процента, а городского населения – 99,5 процента. С 2019 года в регионе построены и введены в эксплуатацию 18 объектов питьевого водоснабжения. В настоящее время работы ведутся ещё на 6 объектах водоснабжения: в городах Меленки, Петушки и Муром, сёлах Илькино Меленковского и Панфилово Муромского районов, посёлке Ставрово Собинского района. В 2024 году планируется строительство станции водоподготовки в Радужном производительностью 4800 кубометров в сутки. Благодаря этому качественную воду будут получать ещё почти 20 тысяч жителей города», – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Елена Семёнова. 

Теги: проект чистая вода, водоснабжение, жкх, водозабор


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