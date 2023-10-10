Владимирская область поднялась сразу на 37 позиций в рейтинге регионов по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства

Министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги рейтинга регионов страны по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и социального предпринимательства за 2022 год. При его расчёте использовались 20 показателей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, Владимирская область значительно улучшила свою рейтинговую позицию по сравнению с предыдущим годом, поднявшись сразу на 37 позиций – с 82 места в 2021 году (13,02 балла) до 45 места в 2022 году (24,86 балла). Это позволило перейти из рейтинговой группы «Регионы, делающие первые шаги к успеху» в группу «Регионы со средним уровнем».

«Ключевую роль в изменении позиции Владимирской области в рейтинге сыграло повышение доступности и открытости информации о действующих мерах государственной поддержки социально ориентированных НКО, а также проведённая большая совместная работа с коллегами из социальной сферы. Кроме того, благодаря поддержке Губернатора Александра Александровича Авдеева, существенно увеличено финансирование социальных инициатив, некоммерческие организации стали значимой частью государственной политики региона. Первые результаты уже есть, показатели качественно улучшены. Но мы продолжаем работать, укрепляя межведомственное взаимодействие, прорабатывая вопросы поддержки в рамках муниципальных программ, применения социального заказа и персонифицированного финансирования», – отметила министр внутренней политики Татьяна Адулова.