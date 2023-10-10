Роженица из Екатеринбурга скончалась через четыре дня после кесарева

В Екатеринбурге после родов скончалась молодая мама. Побыть в этой роли женщине удалось чуть меньше пяти дней, после чего ее не стало. Информацию о смерти роженицы подтверждают в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Известно, что 24 сентября екатеринбурженку привезли в роддом на Химмаш, где ей сделали кесарево сечение (КС). 26 сентября женщина стала испытывать острые боли в животе и ее перевезли в ГКБ №40. 28 сентября молодая мама скончалась.

В минздраве не раскрывают причин смерти, но сообщают, что организовали проверку по всем медицинским организациям, задействованным в оказании помощи роженице. В СКР по Свердловской области ситуацию пока не комментируют.