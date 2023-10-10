10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Финансовая дыра" в "Почте России" скажется на военных. Они остаются без посылок на Новый год

В почтовом отделении Елани отключили отопление. Из-за этого рабочий процесс стопорится, в результате чего военнослужащие еланского гарнизона могут остаться на Новый Год без посылок от близких. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, он решил убедиться в проблеме лично и во время рабочей поездки в Еланский учебный центр заехал в местное Порошинское почтовое отделение. Несмотря на то, что обед в отделении был с 14.00 до 15.00, по факту никого на рабочем месте не было уже с 12.00. С начальством встретиться не удалось, зато местные жители и военнослужащие с удовольствием пообщались с депутатом и рассказали, как обстоят дела.

"Они по-людски жалеют сотрудницу почты. Зарплата мизерная, компьютеры древние, ПО виснет, получение посылки растягивается. Это особенно критично для военнослужащих. Они люди занятые, не могут позволить себе потратить несколько часов на посещение почты. И отопления нет. Как будут зимой выкручиваться? Вопрос. Разумеется, дефицит кадров. Висит объявление. Ищут даже начальника отделения. Вряд ли кто из местных откликнется. За копейки работать желающих нет", - подытожил Иванов.

Он подчеркнул, что уважает труд рядовых сотрудников почты и понимает, что проблема кроется далеко не в них, а в "самой стратегии акционерного общества". Кстати, недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о "финансовой дыре" в АО "Почта России". Судя по всему, в нее угодило и отделение связи еланского гарнизона.

Теги: Елань, почта, Новый Год, отопление


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