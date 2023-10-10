Никаких выступлений под нейтральным флагом быть не должно – вице-спикер Госдумы

Если российские спортсмены пожелают выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, они должны делать это за свой счет, считает вице-спикер Госдумы, "единоросс" Петр Толстой.

"Никаких выступлений под нейтральным флагом быть не должно. Спортсмены могут выступать за свой счет, но не за счет государства. Наши спортивные чиновники толкают спортсменов принять участие в Олимпиаде в Париже. Зачем?" – высказался Толстой на пленарном заседании Госдумы.