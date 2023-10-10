10 Октября 2023
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Фото: duma.gov.ru

"Попричитают и успокоятся": "единоросс" Толстой призвал изъять из продажи книги иноагентов

Вице-спикер Госдумы, депутат от "Единой России" Петр Толстой предложил запретить свободную продажу книг, авторами которых являются иноагенты.

Он предвидит, что его обвиняет в желании ввести цензуру, но не собирается из-за этого останавливаться.

"В книжных магазинах в открытой продаже мы видим книги иноагентов с русофобской позицией. Предлагаю проработать этот вопрос: как мы можем бороться с открытым распространением антироссийской пропаганды. Можно назвать это, конечно, цензурой, но, поверьте, крики и стенания в связи с, якобы, ущемлением свободы слова пережить можно: попричитают и успокоятся. А вот защитить будущие поколения детей – вопрос госбезопасности. 30 лет людям мозги промывают", - заявил Толстой. Примечательно, что, по крайней мере, четверть этого периода Толстой облачен властью – является зампредом нижней палаты парламента.

Толстой, начинавший телевизионную карьеру с программы "Скандалы недели" на ТВ-6 (канал работал в партнерстве с американской корпорацией CNN), утверждает: "Мы едва не потеряли Россию из-за навязанных ценностных ориентиров. Мы вовремя очнулись от этого морока, но не стряхнули с себя путы западных идеологий. <…> Это наследие соровских структур, которые в свое время проникли во все сферы жизни российского общества, в том числе и во властные структуры".

Теги: петр толстой, иноагенты, западные ценности


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