10 Октября 2023
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Фото: Администрация Екатеринбурга

Одной из улиц Екатеринбурга дали имя Архангела Михаила

"Километр Московский тракт 8" в Верх-Исетском районе Екатеринбурга переименовали в улицу "Архангела Михаила". Соответствующе постановление подписал и.о. главы города Екатеринбурга Игорь Сутягин.

"Изменить наименование элемента улично-дорожной сети "Километр Московский тракт 8"...Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга разместить в государственном адресном реестре сведения о наименовании "Улица Архангела Михаила" для элемента улично-дорожной сети", - говорится в постановлении.

Улица "Архангела Михаила" на карте Екатеринбурга(2023)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Указания должны быть исполнены в течение трех дней со дня издания настоящего постановления. Копию документа направят в городское УМВД, ЕМУП "Бюро технической инвентаризации", "Станцию скорой медицинской помощи имени Капиноса", областное ГУ МЧС и администрацию Верх-Исетского района.

Теги: улица Архангела Михаила, Екатеринбург, Верх-Исетский район


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