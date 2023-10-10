Район Нижнего Тагила на несколько дней останется без холодной воды

В Дзержинском районе Нижнего Тагила на несколько дней отключат холодное водоснабжение.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, отключение продлится с 11 по 14 октября 2023 года. Уточняется, что это нужно для переврезки нового водовода в действующую сеть ХВС.

Подача холодной воды будет приостановлена по следующим адресам:

проспект Ленинградский: 39, 41, 43, 45, 74, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91,91а, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107; 36, 38, 40, 42, 42а , 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 100а, 102, 104, 106.

улица Зари: 16, 22.

улица Энтузиастов: 72, 72а, 76б.

улица Тимирязева: 74, 76, 80, 80-а, 82, 84, 107, 109, 111.

проспект Дзержинского: 69, 71, 73, 75, 77.

Подвоз воды в социальные объекты организуют по их заявкам, а к многоквартирным домам вода будет доставляться по графику. Информацию об этом можно узнать в управляющих компаниях или у диспетчера ООО "Водоканал-НТ" по телефону 23-07-00.