"Почту России" призвали прекратить фантазировать насчет источников закрытия финансовой дыры

В Госдуме раскритиковали "фантазии" "Почты России" на тему "где взять денег". Член думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Михаил Делягин предположил, что огромные долги компании образовались следующим образом: "Понабрали кредитов, а тут санкции".

"Началось фонтанирование идеями, где взять деньги: продавать вино по почте, сборы с маркетплейсов. Мне тоже иногда просто хочется денег, но это не основание кого-то обложить налогом!" – сказал депутат во время пленарного заседания Госдумы.

Он также удивился, что правительство только сейчас решило заняться аудитом экономической эффективности "Почты России".