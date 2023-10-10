10 Октября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Это новый этап. Единороссы стали главами всех комиссий гордумы Екатеринбурга

Руководящие посты всех комиссий городской думы Екатеринбурга заняли члены партии "Единая Россия". Это значительные изменения с прошлых лет, где главы представляли интересы разных партий. По словам руководителя фракции в гордуме Алексея Вихарева, это станет новым этапом для Свердловской области.

"Все депутаты, возглавившие комиссии, входят во фракцию "Единая Россия". В отличие от дум других созывов, где руководящие должности занимали представители разных партий. Это важно для меня как руководителя фракции. Властная вертикаль укрепилась. Команда губернатора - команда главы будет работать слажено и четко, как единый механизм. Партия, с одной стороны, оказывает доверие своим депутатам, с другой - разделяет ответственность за их работу. Это новый этап Свердловской политики. Новая страница", - отметил Вихарев.

Напомним, сегодня депутаты собрались на второе заседание. Вопрос об избрании спикера стоял первым в повестке, но Алексей Вихарев, как и в прошлый раз, предложил перенести его на следующее заседание. Депутаты поддержали почти единогласно, но отдельные народные избранники заметили, что "процедура превращается в фарс".

Следующее заседание запланировано на 13 октября - именно тогда и должны избрать представителя гордумы. Главным кандидатом уже несколько месяцев является сотрудник УрФУ Анна Гурарий. Ее кандидатуру якобы одобрил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который на этой неделе ушел в очередной отпуск.

Теги: Екатеринбург, Единая Россия, ЕР, гордума


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