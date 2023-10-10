Артемий Лебедев назначен директором по дизайну "ВКонтакте"

Известный дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну соцсети "ВКонтакте".

В компании заявили, что Лебедев будет "управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети".

В 2016 году Лебедев раскритиковал обновленный дизайн соцсети. Дизайнер заявил, что он выглядит устаревшим, а сама соцсеть отстала от жизни на десять лет. Также Лебедев добавил, что социальная сеть не занимается экспериментами и поисками.