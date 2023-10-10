Песков считает, что в возвращении Фридмана в Россию "нет чего-то необычного"

Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации", - цитирует Пескова РИА Новости.

На прошлой неделе Mash сообщил, что Фридман планирует вернуться в Россию из Лондона, о чем, якобы, ведет кулуарные переговоры. Позднее сам бизнесмен заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву.

В марте 2022 года Фридман дал интервью, в котором заявил, что не имеет денег для похода в ресторан из-за санкций. В интервью испанской газете El Pais бизнесмен пояснил, что британские власти должны выделить ему определенную сумму, чтобы он мог оплачивать транспорт и покупать еду.

Ранее предприниматель также пожаловался, что его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.