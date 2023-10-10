Самые нелюбимые расходы россиян – плата за коммуналку

Самыми неприятными тратами россияне считают коммунальные платежи и расходы за услуги ЖКХ. 42% респондентов опроса, проведенного сервисом "Авито Работа" (более 10 тыс. работающих пользователей).

Также россиян бесит обслуживать кредиты и ипотеку (29%), покупать лекарства и платить за медицинские услуги (17%).

При этом больше трети (36%) респондентов отметили, что оплата коммунальных услуг и ЖКХ является также и самой крупной статьей расходов.

Многие россияне тратят большую часть зарплаты на продукты питания (29%), ипотеку/кредит (25%), а также крупные покупки: технику, мебель, отпуск и т.д. (18%), лекарства и медицину (12%) или обслуживание личного автомобиля (11%).

Самая нераздражающая статья расходов – образование детей (только 2% расстраиваются по поводу этих трат).

Интересно, что мужчин в целом затраты волнуют меньше, чем женщин. Так, коммунальные платежи не нравятся только 39% мужчинам против 45% женщин.