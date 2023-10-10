Власти Североуральска выплатят девочке компенсацию за нападение бездомной собаки

Свердловский областной суд взыскал с администрации Североуральска 25 тыс. рублей за нападение бездомной собаки на маленькую девочку. Несмотря на небольшую сумму компенсации, власти города пытались перекинуть ответственность на местную жительницу, которая подкармливала животных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, инцидент произошел 5 февраля текущего года. В тот день в районе пешеходного перехода на ул. Маяковского кружила стая из пяти бродячих собак. В какой-то момент один из псов отделился от стаи и бросился на проходившую мимо девочку, которую после доставили в больницу с укушенной раной бедра. Фельдшер сразу же сообщила о произошедшем полиции, но те не смогли найти собственника животного, а потому и в возбуждении уголовного дела отказали.

В дело вступила прокуратура, которая обратилась в Североуральский городской суд с иском к администрации города о компенсации морального вреда. Ребенок пострадал не только физически, но и морально - девочка боялась выходить на улицу из-за пережитого стресса. После укуса собаки ей назначили профилактическую вакцину от бешенства.

Ответчик не согласился с иском, заявив, что отвечать за последствия должна местная жительница, которая время от времени подкармливает бездомных собак. Однако в суде решили иначе: поскольку на момент инцидента город все еще не имел контракта на отлов бродячих животных, именно администрация несла ответственность за их действия и последствия.

Решением суда иск был удовлетворен частично – в пользу несовершеннолетней взыскано 25 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не устроило ответчика и было обжаловано в апелляционной инстанции. Однако и Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.