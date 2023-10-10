10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пляж "SanDali" забрали у "Баден-Баден" для передачи Шарташскому лесопарку

Бывший пляж "SanDali", где ранее "Баден-Баден" намеревался построить термы, передали Шарташскому лесопарку. Об этом сообщает директор парка Сергей Бондарев.

Как передает его слова 66.RU, участок земли уже забрали у МУГИСО. В планах благоустроить территорию для местного населения: засыпать песком, где-то уложить газон, построить визит-центр и, возможно, одно-два здания. На данный момент имеется только сырой эскизный проект. Для проработок деталей и создания полноценного проекта требуется 1 млн рублей, которого у Шарташского лесного парка пока нет.

Напомним, что против застройки бывшего пляжа термами выступали местные жители. Проект не прошел независимую экологическую, а после и госэкспертизу, в результате чего в прошлом году строительные работы были перенесены на неопределенный срок.

В сентябре глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что благоустройство берега Шарташа будет реализовано с использованием механизма концессии. По его словам, облагораживать территорию необходимо в основном за счет бюджетных средств. Из-за этого, место должно себя окупать при помощи различных активностей, например, аттракционов.

Теги: SanDali, Баден-Баден, Шарташ, Шарташский лесопарк, термы


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