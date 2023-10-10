10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловчанин выплатит 140 тысяч за выбитые в драке зубы

Житель Каменска-Уральского выплатит больше 140 тыс. руб. компенсации за драку у магазина "Алексеевский". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, мужчина одним ударом выбил оппоненту семь зубов, что приравнивается к вреду здоровью средней тяжести.

После произошедшего "победителя" привлекли к уголовной ответственности в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Однако пострадавший обратился в Каменский районный суд, настаивая еще и на моральной компенсации.

"Истец пояснил, что после драки, он вынужден был заключить договор на оказание платных стоматологических услуг, потратиться на снимок челюсти и вставить зубы. Утрата передних зубов сказалась на его повседневной жизни: он не мог полноценно питаться, отдыхать, речь стала невнятной. Евгений отметил, что его оппонент ни разу не извинился, не поинтересовался его здоровьем, не оказал материальной помощи", - рассказали в суде.

За свои моральные страдания истец потребовал 200 тыс. рублей, 25 тыс. 578 рублей за материальный ущерб и 15 тыс. рублей за расходы на юридическую помощь. Суд удовлетворил требования частично, снизив размер компенсации морального вреда и взыскав с уже осужденного 140 тыс. 578 рублей.

Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции, отметив свое имущественное положение, однако правосудие встало на сторону пострадавшего.

Теги: драка, зубы, суд, компенсация, каменск-Уральский


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