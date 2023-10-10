Фестиваль #ВместеЯрче в этом году собрал больше 9 тысяч участников на 200 мероприятиях

Фестиваль #ВместеЯрче, который уже 8 лет проводят энергетики компании "Россети Урал", в этом году собрал больше 9 тысяч участников на 200 тематических мероприятиях. Программа, направленная на продвижение тем электробезопасности и энергосбережения, охватывает три региона присутствия компании - Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край.

Сотрудники энергосбытовой компании делают упор на уроки электробезопасности - показывают обучающие ролики, проводят игры и квесты, экскурсии для школьников и студентов на площадках производственных объектов и подстанций. Филиалы "Свердловэнерго", "Пермэнерго", "Челябэнерго", учебный центр "Россети Урал", компании "Россети Урал" – "Екатеринбург" и "Екатеринбургэнергосбыт" проводили выездные занятия, беседы с родителями, творческие мастер-классы и игровые активности.



Первыми гостями фестиваля в 2023 году стал коллектив центра развития "Яркие дети". Они посетили Музей энергетики Урала и испытали себя в зоне опытов с электричеством. В завершении программы ребята фотографировались и рисовали вместе со светлячком ТЭК-Тиком – талисманом фестиваля #ВместеЯрче.

В екатеринбургском ЦПКиО им. В.В. Маяковского энергетики провели этап "Осторожно, электричество!" в рамках программы по энергосбережению. Специалисты "Россети Урал" встречали гостей парка полезной информацией об электричестве, показывали магию электричества и создавали необычные механизмы с помощью электрического конструктора. В завершении программы фестиваля "Россети Урал" приняли участие в мозгобойне на тему энергетики и энергосбережения для сотрудников отрасли. В мероприятии приняли участие 11 команд, а это более 80 человек - молодых специалистов энергокомпаний Урала.



С каждым годом энергетики все больше привлекают внимание к вопросу экологичного подхода к энергоресурсам, увеличивая число участников "яркого движения" и совершенствуя программу мероприятий. За слаженную работу и помощь в организации коллектив "Россети Урал" неоднократно был отмечен благодарностью Министерства энергетики РФ.