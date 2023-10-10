10 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

Российских казаков могут обязать быть резервистами

Из российских казаков могут сформировать казачий мобилизационный резерв, участники которого заключат контракты с Минобороны. Все казачьи объединения при этом могут обязать регистрироваться. Такие поправки Госдума может рассмотреть уже в октябре, передает "Парламентская газета". При этом – как и все резервисты – казаки будут получать от Минобороны довольствование.

"С учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По подсчетам авторов законопроекта, в резервисты могут записать до 60 тыс. казаков – это около 40% от всех участников Всероссийского казачьего общества, годных для военной службы по возрасту и состоянию здоровья.

Теги: казаки, резервисты, госдума, законопроект


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