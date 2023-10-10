Суд не разрешил свердловской РЭК снова повышать тарифы на электричество

Суд оставил без удовлетворение апелляцию РЭК Свердловской области, настаивающей на отмене предписания ФАС. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Напомним, в начале марта ФАС России обнаружила нарушения законодательства в действиях чиновников, установивших новые тарифы на электроэнергию для жителей региона. После этого в было подано предписание о снижении дневных и пиковых тарифов на электрическую энергию для граждан. РЭК выполнила все в срок - до 1 февраля 2023 года, однако после попыталась оспорить предписание ФАС России, но суды двух инстанций поддержали позицию службы.

В феврале в Екатеринбурге состоялась протестная акция против повышения тарифа ЖКХ, на которую вышли жители свердловских городов. Каждый из них был недоволен решением РЭК о повышении цен на электроэнергию и капремонт. Звучали призывы "Рост тарифов – грабеж" и "Хватит грабить народ". После этого министра ЖКХ, глав РЭК и фонда капремонта вызвали "на ковер" в ЗакСО.

В регионе также стала работать горячая линия по перерасчету коммунальных платежей.