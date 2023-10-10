10 Октября 2023
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Фото: скриншот из программы Маргариты Симоньян.

"Никто меня не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая": Симоньян "объяснилась" по поводу "ядерного удара"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что не предлагала проводить над Сибирью ядерный взрыв, чтобы отключить всю радиоэлектронику в мире. Она считает, что распространенные с таким сюжетом новости являются фейком и собирается судиться со СМИ, выпустившими такие сообщения.

"Было очень неприятно на этой неделе, когда вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Я 20 с лишним лет работаю в эфире, никто меня не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая и для деменции мне вроде как-то рановато, а для дебюта шизофрении как-то поздновато. Разумеется, я ничего подобного не предлагала, не говорила и говорить не могла, теперь мне приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал", - заявила Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева.

Она добавила: "Уважаемые граждане Сибири! Ничего такого я не предлагала и не произносила". Вероятно, Симьноян имела в виду жителей Сибири, которые являются гражданами России.

Скандальное заявление было сделано Маргаритой Симоньян в ее передаче "Ч.Т.Д.".

Теги: маргарита симоньян, ядерный удар, сибирь, фейк


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