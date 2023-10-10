Бесплатные психологи будут принимать в екатеринбургских поликлиниках

В свердловских поликлиниках появились кабинеты психологической помощи. Жители региона могут бесплатно обратиться к профильным специалистам по месту жительства, сообщает департамент информполитики региона.

На данный момент открыто 32 кабинета медико-психологического консультирования (КМПК) в 25 муниципалитетах региона. В перспективе аналогичные подразделения появятся еще в 13 медицинских организациях региона.

"Для психического благополучия человека очень важно в случае появления проблем своевременно обращаться к специалистам, чтобы подобрать эффективную терапию, предотвратить ухудшение ситуации, обеспечить пациенту профессиональную помощь, сохранить достойное качество жизни", — отметил главный профильный специалист регионального минздрава, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк.

КМПК открыты открыты на базе местных больниц, в том числе в Артемовском, Ирбите, Верхней Пышме и Полевском. Жители Екатеринбурга могут обратиться за помощью в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн и городские клинические больницы №1, №3, №6, №14, №23 и №24. Записаться можно через регистратуру или получив направление у любого врача поликлиники.

Поводом для посещения психолога могут стать: потеря близких, горе, семейные проблемы, конфликты в коллективе, сложности в общении с окружающими и другие ситуации, заставляющие человека испытывать стресс и чувствовать себя некомфортно и подавленно.

Кроме того, в качестве экстренной психологической помощи жители Свердловской области могут позвонить специалистам Областного круглосуточного анонимного телефона доверия и психологической помощи по номеру 8-800-300-11-00. Также востребован Телефон психологической помощи для детей, подростков и родителей 8-800-300-83-83. Все звонки, в том числе междугородние в пределах Свердловской области, бесплатны.