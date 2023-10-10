Горняков шахты под Новокузнецком эвакуируют из-за пожара

Горняков шахты "Ерунаковская-8" под Новокузнецком эвакуируют из-за пожара, сообщает ГУМЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба.

Горноспасатели выехали на шахту в населенный пункт Узково Новокузнецкого муниципального округа.

В апреле этого года на крупнейшей угольной шахте России – "Распадской"– произошел пожар на глубине нескольких сотен метров. На момент ЧП в шахте находились 275 человек, все они были эвакуированы.