Роскосмос будет продавать властям спутниковые снимки, которые сейчас предоставляет бесплатно

Роскосмос хочет за деньги продавать космические снимки, которые сейчас представляет бесплатно. Законопроект, который позволит так делать, уже одобрен правительством, пишут "Ведомости".

Роскосмос планируется сделать единственным поставщиком данных дистанционного зондирования Земли и продуктов на их основе. Также из закона о космической деятельности исключат пункт, по которому космические снимки на бесплатной основе предоставляются всем органам власти.

При этом в бюджете на следующий год расходы на покупку органами власти снимков со спутников не предусмотрены, поэтому зарабатывать на предоставлении информации Роскосмос сможет только с 2025 года. Ожидается, что расходы государства на эти цели превысят 17 млрд руб.

Бесплатными снимки со спутников останутся для силовиков и Росатома.