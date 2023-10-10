"Атомстройкомплекс" представил уникальный кейс по управлению персоналом

На форуме 100+ Technobuild, который состоялся в Екатеринбурге на минувшей неделе, hr-специалисты "Атомстройкомплекса" представили уникальный кейс по управлению персоналом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

"Каждый второй сотрудник приходит к нам по рекомендации тех, кто уже работает в компании. При этом треть сотрудников работает на предприятиях нашего холдинга 11 лет и дольше. То, что сотрудники рекомендуют "Атом" как надежного работодателя своим друзьям и близким, является показателем хорошей атмосферы в коллективе, высоким уровнем лояльности сотрудников к работодателю", - рассказала замдиректора по персоналу "Атомстройкомплекса" Лариса Немкина.

По ее словам, компания уделяет большое внимание развитию корпоративной культуры и одухотворению труда строителей. Статистика показывает, что одним из наиболее значимых факторов, которые удерживают сотрудников, является интересная работа и разделение ценностей предприятия.

"Работа в нашей компании дает сотрудникам возможность ощутить гордость за свой труд, за принадлежность к предприятию, реально меняющему жизнь в родном городе. "Атом" строит и реконструирует объекты, которые на виду у горожан – школы, садики, театры, музеи, больницы и, конечно, жилые дома. Мощный комплекс внутрикорпоративных мероприятий направлен на то, чтобы каждый сотрудник мог ощутить свою причастность к развитию Екатеринбурга, к улучшению жизни своих близких, друзей, соседей.

Это профессиональные экскурсии сотрудников на построенные объекты, экскурсии по историческим и природным достопримечательностям Урала для семей сотрудников, реализация корпоративной жилищной программы и многое другое. Эти меры позволяют нам увеличивать число династий на предприятиях – сегодня их количество достигает 300, а максимальная численность одной династии составляет шесть человек. Но главное, растет эффективность найма, увеличивается продолжительность работы сотрудника на предприятии, поскольку мы привлекаем людей, разделяющих ценности предприятия и получающих у нас не просто должность, а возможности для самореализации и преобразования городской среды", - отмечает Немкина.

В этом году "Атомстройкомплекс" вышел в финал "Народной премии" в номинации "Работодатель года". В структуру компании входят строительные подразделения, проектный институт, 11 заводов по выпуску стройматериалов, агентства недвижимости и управляющие компании. Общий штат холдинга составляет 5,5 тысяч человек.