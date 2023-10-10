10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге спустя месяц нашли тело пропавшей девушки

В Екатеринбурге нашли тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой, пропавшей 2 сентября. Прощание пройдет сегодня в мечети на Химмаше.

Напомним, что девушка ушла из дома накануне своего дня рождения, оставив сестре сообщение: "Тело кремировать. Пока. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь". После этого Махфузахон перестала выходить на связь. Ее друзья сообщали, что у девушки были суицидальные наклонности. Она сильно переживала, что родители не принимали ее молодого человека, однако ситуация наладилась и после дня рождения Махфузахон планировала съехаться с парнем.

В мечети подтвердили, что прощание с Махфузахон Исмоиловой пройдет сегодня. Тело уже доставили для подготовительных процедур, поскольку оно было найдено в плохом состоянии. Детали не сообщаются.

Теги: Екатеринбург, поиск, тело, прощание, мечеть, Химмаш


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