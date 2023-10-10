МИД России не будет упрощать анкету на электронную визу

В Министерстве иностранных дел России не будут упрощать анкету на электронную визу в Россию.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, сведения, которые иностранец должен предоставить для получения единой электронной визы, "являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ, а также рискам въезда в нашу страну нежелательных лиц". В министерстве сослались на "сложившуюся международную обстановку".

При анкетировании на электронную визу необходимо ответить на более чем 50 вопросов, включая сведения о всех местах учебы заявителя с адресами, военной подготовке, ссылки на соцсети и т. д.

Как заявил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству Сергей Войтович, система явно недоработана, так как уходит очень много времени на заполнение документов и их оплату. "Пожилым туристам предлагают вспомнить адреса школ и военных частей, к которым некоторые из них имели отношение 50 лет назад", - указал он, сообщают "Известия".