10 Октября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме поддержали поправки об ограничении арестов женщин

Комитет Госдумы России по госстроительству рекомендовал принятие в первом чтении поправок об ограничении арестов для женщин.

Члены комитета поддержали принятие проекта, направленного на гуманизацию уголовного законодательства в сфере судопроизводства. Они были подготовлены Верховным судом РФ в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина после встречи с членами СПЧ.

Прежде всего, поправки вводят в УПК разграничение насильственных и ненасильственных преступлений, то есть не связанных с применением насилия или угрозы насилия.

Также предлагается допустить меру пресечения в виде заключения под стражу только за преступления средней тяжести насильственного характера, и за тяжкие и особо тяжкие преступления. Лишь в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести не насильственного характера: когда обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания в России, когда его личность не установлена, когда была нарушена ранее избранная мера пресечения, когда подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия или суда.

В отношении женщин, имеющих малолетних детей, арест за преступление средней тяжести будет возможен только в случае насильственного характера преступления.

Кроме того, Верховный суд предлагает запретить аресты людей с тяжелыми заболеваниями, включенными в перечень препятствующих содержанию под стражей. Ранее закон запрещал только продлевать меру пресечения таким людям, но не избирать, сообщают "Ведомости". 

Теги: Госдума, аресты, Верховный суд


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