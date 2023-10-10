10 Октября 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Р. Нуриев

Губернатор Югры за минувшие выходные успела встретиться в Сургуте с Главой города, депутатами и жителями

Губернатор Югры Наталья Комарова 8 октября посетила промышленный парк Сириус Б в Сургуте, ознакомившись с работой его резидентов, а также провела ряд рабочих встреч – с главой города Андреем Филатовым, депутатами думы Сургута, горожанами.

"Нам предстоит серьезная работа по оценке того, что и насколько успешно мы сделали за текущий период, 2023 г., и по определению точек на Карте развития Югры, которые мы выбираем на следующий, 2024-й. Нужно выработать конкретные решения на среднесрочный период. Таким образом будем выстраивать обеспечение этих решений, начиная с государственного, муниципального планирования, в том числе в части инвестиционного, социального-экономического развития территорий", - сформулировала задачи Наталья Комарова в ходе встречи с Главой города Сургута Андреем Филатовым и депутатами.

Для определения наиболее значимых достижений текущего года и расстановки приоритетов на будущий год в округе запустили голосование, обратила внимание Наталья Комарова. Для сургутян оно доступно до 16 октября 2023 г. по ссылке.

Сейчас в этом опросе жители города отдают предпочтение проекту модернизации сетей ливневой канализации для Западного и Восточного жилых районов и реконструкции КОС.

Наталья Комарова в Сургуте(2023)|Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова, Сургут(2023)|Фото: Р. Нуриев

Также Губернатор особый интерес высказала к организации взаимодействия Администрации Сургута с региональными и федеральными структурами по сопровождению участников СВО и членов их семей. В части городского хозяйства акценты сделала на реновации сети и парка общественного транспорта, работе с проектами комплексного развития территорий, капитальном ремонт объектов и обновлении Стратегии развития Сургута.

В кратком отчете о текущем периоде Глава Администрации Сургута Андрей Филатов отметил, что население города продолжило расти, составив 415 тысяч человек. Реальные доходы увеличились на 5%, заработная плата – на 8%. В экономике занято около 200 тысяч горожан, в том числе 42% в предпринимательстве. Доля самозанятых в малом бизнесе возросла на 30% к 2022 г.

«Мы считаем это важным, поддерживаем это направление», - сказал Глава Сургута.

Наталья Комарова, Андрей Филатов, Сургут(2023)|Фото: Р. Нуриев

Поддержка и социальное сопровождение семей участников СВО организованы на системной основе – от консультаций до помощи в трудоустройстве, предоставления мест и питания детям в садах и школах и муниципальной выплаты 150 тыс. рублей воинам-контрактникам из Сургута.

Также продолжена работа по благоустройству дворов – в этом году плюс 10 (не готовы к работе с бюджетными средствами оказались управляющие компании), на 2024 год уже принята 51 заявка на благоустройство. Накопленные обязательства по ремонту внутриквартальных проездов составляли два года назад около 70 дорог. В 2023-м ремонт завершат на 13 проездах, в заделе на ближайшие годы - ещё 42. Приоритет отдадут тем, что ведут к школам, другим социально значимым объектам и наиболее изношены.

Андрей Филатов подчеркнул, что в этом году удалось закрыть вопрос со 150 тыс. кв. метров накопленной до 2022 года колейности. В общей сложности дорожный ремонт в Сургуте выполнили в объёме почти 300 тыс. кв. метров, в том числе 70 тыс. отремонтировали с помощью ПАО «Сургутнефтегаз». «Партнёрское плечо, безусловно, чувствуется», - отметил Глава города. При поддержке округа по программе «Безопасные качественные дороги» заканчивается строительство улицы Привокзальной и проспекта Комсомольского. Часть последнего (450 м) ввели благодаря пионерному проекту строительства дороги по муниципальной концессии.

абота по корректировке сети также продолжится: в 14 маршрутов внесли изменения, два маршрута добавили, ещё три – в разработке. «Так поступательно мы справимся со всеми задачами, - сказал Глава Сургута, - и город получит другое качество публичного транспорта».

Градоначальник поблагодарил Наталью Комарову за помощь в решении проблемы переселения из аварийного фонда: Губернатор поддержала просьбу выделить до конца года средства на приобретение жилья для всех очередников (462 семьи) из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года: «Это событие для Сургута». Жильцы ветхих и аварийных домов до 2017-го (426 семей) уже почти все получили квартиры или компенсации.

В рамках строительства Научно-технологического центра, город выполняет свои обязательства в сроки, отчитался Андрей Филатов: три из десяти муниципальных контрактов по обустройству коммунальной инфраструктуры и берегоукреплению будут завершены уже в этом году. В увязке с Генеральном планом города публично, через «общественные фильтры» разрабатывается стратегия развития Сургута. К 2024 году документ должен получить законченный вид.

В планах на будущий год Глава Сургута обозначил завершение муниципальных работ на площадке НТЦ, работу с проектами КРТ, масштабную реконструкцию ливневой канализации – на сегодня обеспеченность ливнёвкой в городе составляет «50 на 50», продолжение строительства ВОС и очистки водоводов, для обеспечения должного качества воды. «Прошу сконцентрироваться на этой работе, держать слово и не подводить страну», - заметила Наталья Комарова.

«С региональной и Вашей поддержкой, с нашей вовлечённостью всё получится реализовать», - ответил Глава Сургута Андрей Филатов.

Председатель Думы города Максим Слепов отметил важность работы с городской инфраструктурой – ливневой канализацией, транспортной сетью, общественным транспортом – и погружённостью депутатов в эти темы. «Бюджет Сургута социально ориентирован. На 62% это как раз вопросы социального характера», - подчеркнул спикер.

Практически все упомянутые вопросы и другие аспекты жизнедеятельности города Сургута были затронуты в ходе почти четырёхчасовой встрече Губернатора с жителями Сургута. Здесь прозвучало более 30 вопросов и предложений от горожан, главой региона было дано свыше полутора десятков поручений.

Наталья Комарова дала несколько поручений по развитию транспортной инфраструктуры, включая организацию автостоянки для прибывающих в Сургут на выходных югорчан и соответствующего маршрута автобуса, что может помочь разгрузить трафик в городе. Губернатор поддержала предстоящую реконструкцию улицы Киртбая. На сегодня, по словам Главы, две трети дороги отремонтированы, но полностью привести в порядок эту въездную улицу получится только в рамках реконструкции. Хорошая новость: проект защищён, определяются возможные варианты финансирования.

В части благоустройства дворов Наталья Комарова отметила положительный опыт ТОСов Сургута, которым в этом году Администрацией города было предложено выполнять в том числе ремонтные дорожные работы за счёт городской субсидии. Практика оказалась успешной. На 2024 год, сообщил Андрей Филатов, принято решение увеличить объём субсидий ТОСам в два раза.

Глава региона также высказала поддержку строительству таких значимых объектов, как новый спорткомплекс в районе железнодорожников и Городского культурного центра – бывший «Строитель» давно нуждается в реконструкции, проект находится на экспертизе.

Наталья Комарова, Андрей Филатов, Сургут(2023)|Фото: Р. Нуриев


Прозвучали просьбы от молодежи и людей старшего возраста, которые глава региона встретила с одобрением. Молодые предложили вплотную заняться ремонтом детских площадок "старых" МКД и готовы поучаствовать в формировании реестра таких площадок, а также создать Дома молодежи. Председатель Школьного актива города Максим Ткаченко принял губернатора в "ШАГисты" и высказал идеи по расширению сферы ученического самоуправления, в том числе проведения Дня открытых дверей в администрации города. Наталья Комарова и Андрей Филатов пообещали подумать на тему включения учащихся и подготовки к государственной и муниципальной службе.

Представители "серебряного возраста" сделали запрос на развитие санаторного лечения в Югре, создание "домов мудрости" - своего рода реабилитационных и клубных центров для пенсионеров, сопровождение одиноких в поездках и предоставление альтернативных форм компенсации проезда в общественном транспорте.

Руководитель общественного движения "Дай лапу" Александра Нуриева пригласила Наталью Комарову принять участие в благотворительном бале и аукционе с главным лотом на право потанцевать с губернатором Югры. Главе региона в целом идея понравилась, в ответ она предложила посоветовать участников, заполучить танец с которыми было бы еще более желательным.

Завершилась встреча приемом губернатора по личным вопросам. Ряд вопросов горожане смогли разрешить непосредственно в стенах Сургутского государственного университета, где проходила встреча.

Наталья Комарова, Сургут(2023)|Фото: Р. Нуриев

Теги: Губернатор Югры, Наталья Комарова, Сургут, андрей филатов


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