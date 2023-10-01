02 Октября 2023
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Фото: vk.com/typical_tobolsk

Из-за взрыва газа в Тобольске возбуждено уголовное дело

Из-за взрыва газа и пожара в тобольской пятиэтажке по ул. Ремезова 3а возбуждено уголовное дело. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. 

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей). В приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска доставлено трое пострадавших. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь.  

В настоящее время все жильцы дома эвакуированы, следователями следственного отдела по городу Тобольску регионального СКР будет проведен осмотр места происшествия, установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы.

Отметим, что проверку проводит и прокуратура. На месте происшествия работает Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин. В ходе проверки установят причины и условия произошедшего, дадут  оценку соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, проконтролируют размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат.

Ход проверки на контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Теги: взрыв газа, ремезова 3а, уголовное дело, проверка


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