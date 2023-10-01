02 Октября 2023
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Фото: vk.com/typical_tobolsk

Площадь пожара в тобольской пятиэтажке составила 800 "квадратов"

Площадь пожара в тобольской пятиэтажке по ул. Ремезова 3а составляет 800 кв. м, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области

К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России.

Сообщается, что пожар локализован. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация около 300 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека. По предварительным данным пострадало три человека.

Теги: пожар, ремезова 3а, взрыв газа


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