Площадь пожара в тобольской пятиэтажке составила 800 "квадратов"

Площадь пожара в тобольской пятиэтажке по ул. Ремезова 3а составляет 800 кв. м, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области

К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России.

Сообщается, что пожар локализован. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация около 300 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека. По предварительным данным пострадало три человека.