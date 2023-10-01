02 Октября 2023
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Фото: vk.com/typical_tobolsk

Трех пациентов увезли в больницу после взрыва в тобольской пятиэтажке

Трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным депздрава, вызов поступил в 21.21, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 21.26. После осмотра и оказания помощи три пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков.

Медработники продолжают дежурить на месте происшествия.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного дома по ул. Ремезова, 3А поступило в десятом часу вечера. Пожар перекинулся на крышу. Сотрудники МЧС России эвакуировали жильцов.

пожар, Ремезова 3а, взрыв газа(2023)|Фото: vk.com/typical_tobolsk

Глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил, что в автобусе сейчас всего 52 человека из 320. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя.

Теги: взрыв газа, Ремезова 3а, пострадавшие, эвакуация


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Развитие сюжета:

Ранее 01.10.2023 21:31 Мск Площадь пожара в тобольской пятиэтажке составила 800 "квадратов"

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Ранее 01.10.2023 20:39 Мск В Тобольске загорелся дом из-за взрыва газа

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