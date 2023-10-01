Трех пациентов увезли в больницу после взрыва в тобольской пятиэтажке
Трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
По данным депздрава, вызов поступил в 21.21, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 21.26. После осмотра и оказания помощи три пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков.
Медработники продолжают дежурить на месте происшествия.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного дома по ул. Ремезова, 3А поступило в десятом часу вечера. Пожар перекинулся на крышу. Сотрудники МЧС России эвакуировали жильцов.
Глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил, что в автобусе сейчас всего 52 человека из 320. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя.