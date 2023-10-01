В Тобольске загорелся дом из-за взрыва газа

В Тобольске предположительно из-за взрыва газа начался пожар в многоквартирном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного дома по ул. Ремезова, 3А поступило около 21.00. Пожар перекинулся на крышу. Сотрудники МЧС России эвакуировали жильцов, из зоны опасных факторов пожара спасено два человека, по предварительным данным пострадал один человек.

На месте происшествия работают 56 человек личного состава, 17 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Решается вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир.

Глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил о создании оперативного штаба, сам он находится на месте ЧС.