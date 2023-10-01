"Я что тут дворцы буду строить?" Губернатор Югры жестко высказалась о бродячих псах

Губернатор Югры Наталья Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе на встрече с жителями Нягани, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я что тут "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Женщина пожаловалась на агрессивного пса, гуляющего рядом с ее домом.