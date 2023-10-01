02 Октября 2023
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова: присвоение имени гитлеровца подразделению ВСУ подтверждает нацистскую суть киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присвоение подразделению ВСУ имени гитлеровца Евгения Коновальца в очередной раз подтверждает нацистскую суть киевского режима, передает корреспондент Накануне.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал указ 610, в котором говорится, что "с целью восстановления исторических традиций национальной армии" 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ присвоено наименование "имени полковника Евгения Коновальца".

Захарова привела выдержки из биографии нациста из уголовных архивов СССР.

Евгений Коновальц работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. После того, как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе.

В Германии работал на Абвер с 1922 года. За деньги продавал немцам информацию о польской армии, куда Германия, уже под национал-социалистами, вторглась через несколько лет. Его организации проводили диверсии против советских дипломатов (включая убийство консула Майлова), польских властей на протяжении 20-х-30-х годов, параллельно вынашивая планы вторжения в Советский Союз.

Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами.

"Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным", - отметила Мария Захарова.

Теги: Мария Захарова, Евгений Коновальц, ВСУ, нацист


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