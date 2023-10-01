01 Октября 2023
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Фото: AFP

Ответственность за попытку теракта в Анкаре взяла на себя РПК

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, сообщают РИА Новости.

Напомним, сегодня утром была предпринята попытка теракта возле здания МВД в центре Анкары. Один террорист погиб, другого удалось нейтрализовать. Также во время перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, саперы обезвредили несколько подозрительных коробок на месте происшествия, произведя контролируемый подрыв. Предметы извлекли из автомобиля нападавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот инцидент "последними вздохами террористов" в отношении страны.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие войска проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает эти меры необходимостью борьбы с РПК.

Теги: Анкара, теракт, МВД, РПК


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