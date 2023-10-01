40 дней со дня гибели Пригожина и Уткина

Сегодня в Москве к стихийному мемориалу на Варварке тысячи россиян с цветами пришли помянуть Евгения Пригожина и командира группы «Вагнера» Дмитрия Уткина («Девятый»).





Народные памятные мероприятия прошли сегодня по всей России – люди устраивали автопробеги и собирались у стихийных мемориалов.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение частный борт Евгения Пригожина, на котором был он, а также командир группы «Вагнера» Дмитрий Уткин и правая рука основателя ЧВК «Вагнер» – Валерий Чекалов.