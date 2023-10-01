Глава Смоленска призвал горожан не выходить без необходимости из дома

Глава Смоленска Александр Новиков призвал горожан сохранять спокойствие на фоне атак украинских беспилотников, передает корреспондент Накануне.RU.

Он призвал не покидать дома без необходимости.

"Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб!" - заявил он.

Также мэр посоветовал воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментировать работу наших систем ПВО.