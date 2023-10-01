Украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Курской области

Украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Курской области. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает SHOT.

Группа противника из четырех человек была замечена пограничниками недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, около 04.10.

У них были винтовки, предварительно, М-4. Перед попыткой прорыва велся артобстрел, украинские диверсанты также стреляли из РПГ-7. В результате боя ДРГ была отброшена назад, прорыва границы не допущено.