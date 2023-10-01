01 Октября 2023
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Фото: kremlin.ru

Кадыров опроверг информацию о проблемах со здоровьем

Глава Чечни Рамзанов Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину опроверг информацию о проблемах со здоровьем и сообщил о долгом, доверительном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Фрагмент интервью Зарубин приводит в своем telegram-канале. Кадыров заявил, что те, кто заявляют о его болезни, хотят уничтожить Россию, ее народы и религии.

"Бросают каждый раз новые идеи. Я абсолютно здоров. Они уже ролики показывают, как меня хоронят", - прокомментировал Кадыров. Он также подтвердил, что общался с Путиным, однако отказался раскрывать детали разговора. По его словам, разговор получился долгим и душевным.

Напомним, разговор Путина с Кадыровым произошел вскоре после избиения в грозненском СИЗО волгоградца Никиты Журавеля. Подозреваемого в сожжении Корана избил 15-летний сын Кадырова, глава Чечни поощрил этот поступок.

Теги: владимир путин, рамзан кадыров, никита журавель


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