Медведев заявил, что Россию подталкивают к третьей мировой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале заявил, что страны НАТО толкают Россию к третьей мировой, передает корреспондент Накануне.RU.

Бывший президент РФ дал нелестную оценку умственным способностям лидеров стран Запада. Он назвал их "идиотами" и "недоумками" из-за предложений перенести на Украину курсы подготовки солдат и поставить Киеву ракеты Taurus.

"Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты. Другая дура – глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией – требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - пишет Медведев, утверждая, что такие действия активно подталкивают Россию к третьей мировой войне.

Отметим, что Дмитрий Медведев не в первый раз позволяет себе резкие и грубые высказывания в адрес европейских политиков. Кроме того, ранее Медведев заявлял, что России "оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле".