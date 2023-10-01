Впервые за 30 лет миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах

Члены миссии ООН в воскресенье проехали через дорогу Агдам в направлении Ханкенди (Степанакерт) в Карабахском регионе, где в последний раз подобная миссия была около 30 лет назад, сообщают РИА Новости.

Нагорный Карабах объявило о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад. После вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов регион существовал как непризнанная республика. С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекращает существование как республика. По данным властей Армении на 30 сентября, в Армению из Карабаха переехали 100 480 человек из 120 тысяч жителей, проживавших там до последнего обострения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.