01 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сочинский аэропорт после атаки беспилотников работает в штатном режиме

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем telegram-канале сообщил, что аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу после уничтожения киевского беспилотного летательного аппарата, передает корреспондент Накануне.RU.

Работа аэропорта временно приостанавливалась - временное ограничение полетов вводилось в целях обеспечения безопасности. Сообщалось о задержках 14 рейсов с 08.00 по московскому времени. По словам мэра, рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы.

"С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", - отрапортовал глава города в соцсетях.

Теги: беспилотник, аэропорт, ПВО


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